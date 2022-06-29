Минздрав обнародовал статистику детской смертности в России Замглавы Минздрава Салагай: детская смертность в России снизилась на 12,7% за три года

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Детская смертность в России за три года сократилась на 12,7%, заявил на парламентских слушаниях комитета Совета Федерации по социальной политике заместитель главы Минздрава Олег Салагай. Он добавил, что с 2019 по 2021 год младенческая смертность снизилась примерно на 10%, пишет РИА Новости.

Отмечается сокращение детской смертности за тот же период времени на 12,7%, — заявил чиновник.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что в России в апреле на 13% сократился показатель рождаемости по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Глава государства пояснил, что в апреле этого года в стране родилось меньше 100 тысяч детей. Путин подчеркнул, что Россия столкнулась с серьезным демографическим кризисом.

Главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина заявила, что нынешнюю демографическую ситуацию в России можно назвать чрезвычайной. По ее словам, в России все чаще стали рожать первого ребенка к 30 годам, когда растут риски возникновения бесплодия или рождения младенца с проблемами со здоровьем.