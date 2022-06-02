В России введут новые водительские удостоверения В России согласовали план по введению водительского удостоверения в виде QR-кода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проверка документов

Минцифры России и МВД РФ утвердили совместный план по введению нового сервиса в приложении «Госуслуги авто», который позволит гражданам предъявлять водительское удостоверение в виде QR-кода, говорится в сообщении на сайте Минцифры. Новая услуга должна стать доступной до конца 2022 года.

Минцифры России и МВД России согласовали план запуска сервиса по предъявлению водительского удостоверения в приложении «Госуслуги авто». В планах — обеспечить разработку сервиса до конца 2022 года, — указано в сообщении министерства.

18 мая Госдумой сразу во втором и третьем чтениях был принят закон, дающий возможность россиянам получить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в электронном виде на портале госуслуг. Инициатива была предложена правительством РФ, поправки будут внесены в Налоговый кодекс РФ.

Благодаря новому закону граждане страны смогут подавать заявление о получении ИНН на портале госуслуг с использованием электронной подписи физического лица. Налоговый орган также сможет направлять гражданам свидетельства о постановке на учёт в виде электронного документа.