В России сняли ограничения с трех международных компаний Путин снял ограничения с «Адорабеллы» и еще двух международных компаний

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Владимир Путин

В России определили перечень международных компаний, с которых снимут ограничения вследствие их редомициляции на территории страны. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. В перечне, в частности, числится зарегистрированная в Калининградской области компания «Адорабелла».

Ограничения также сняли с МКООО «Хлодвиг энтерпрайзес» с регистрацией в Калининградской области и МКАО «Вандл холдингс лимитед», зарегистрированной в Приморском крае. Компании «Адорабелла» и «Хлодвиг энтерпрайзес» в совокупности владеют 43,6% акций производителя удобрений «Фосагро». В ноябре прошлого года обе организации попали в санкционный список американского Минфина.

Компания «Вандл холдингс лимитед» — акционер золотодобытчика «Полюс», его доля составляет 46,35%. До марта 2022 года она была зарегистрирована на территории Кипра.

Ранее сообщалось, что судебные приставы полностью взыскали многомиллиардные штрафы с зарубежных компаний Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и Google. По состоянию на 1 января 2024 года исполнительные производства в отношении этих юридических лиц закрыты.