В России смогут проверять загранпаспорта допущенных к гостайне граждан Власти РФ поддержали проект о проверке загранпаспортов лиц с доступом к гостайне

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Правительство России поддержало законопроект, который дает возможность проверять заграничные паспорта российских граждан, допущенных к государственной тайне, передает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ. Проект закона внесли на рассмотрение в Госдуму депутаты от «Единой России» в мае этого года.

Норма подразумевает дополнение закона «О государственной тайне» статьей, которая бы позволяла руководителям органов госвласти или главам предприятий и организаций, которые допустили человека к гостайне, «знакомиться с документами, удостоверяющими личность гражданина РФ» этого человека за рубежом. Сами граждане с допуском к гостайне будут обязаны предоставлять уполномоченным лицам сведения о соблюдении условий выезда за границу, в том числе загранпаспорт. То, как именно будут проверяться документы, должен установить кабмин.

Авторы законопроекта отметили, что по действующей норме допущенные до гостайны лица должны лишь уведомлять и согласовывать зарубежные поездки со своим руководством. Однако, для эффективной защиты государственной тайны необходимо иметь возможность проверять, соблюдал ли человек условия выезда за рубеж, считают инициаторы.

Ранее сообщалось, что в России могут ужесточить наказание за вооруженный мятеж. Соответствующий законопроект уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Он подразумевает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за организацию вооруженного мятежа или участие в нем, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия.