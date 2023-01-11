В России с 2024 года могут разрешить строить деревянные пятиэтажки

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С 2024 года у российских застройщиков может появиться возможность возводить пятиэтажки из дерева, сообщил «Интерфаксу» директор Федерального центра нормирования в строительстве при Минстрое Андрей Копытин. По его словам, успешные пилотные проекты строительства деревянных четырехэтажных жилых домов уже реализованы, а ключевые своды правил такого домостроения были разработаны и утверждены еще в 2019 году.

Есть задача до конца года обеспечить нормативную возможность строить деревянные пятиэтажные дома. Решение этой задачи будет достигнуто в рамках реализации дорожной карты по развитию деревянного домостроения до 2024 года, утвержденной Минстроем и МЧС России, — сказал Копытин.

По его словам, в ходе этого должны быть решены задачи, связанные с прочностью и устойчивостью, сейсмостойкостью, прокладкой инженерных систем, теплотехническими и звукоизоляционными характеристиками материала, ремонтопригодностью и необходимостью конструктивной огнезащиты.

Ранее председатель Ассоциации деревянного домостроения, вице-президент «Сегежа Групп» Дмитрий Руденко рассказал, что в России могут появиться многоэтажные жилые дома, сделанные из дерева с помощью многослойных клеенных деревянных панелей. По словам эксперта, такие дома ничем не отличаются от бетонных аналогов, первым городом с такими зданиями может стать Сокол в Вологодской области.

Руденко уточнил, что здания из панелей очень быстро строятся и отличаются высокой сейсмостойкостью и меньшей нагрузкой на фундамент. Однако, несмотря на экологичность проекта и его относительную низкую стоимость, данный тип зданий не имеет отдельных технических норм, ввиду чего строительство становится дорогим.