В России решили создать духовно-нравственную Sims Депутаты предложили кабмину создать духовно-нравственную видеоигру в жанре Sims

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В России предложили разработать видеоигру в жанре «симулятора жизни» наподобие Sims, которая бы соответствовала традиционным духовно-нравственным ценностям, пишет Telegram-канал «Кровавая барыня». По его данным, с таким предложением к зампреду правительства РФ Дмитрию Чернышенко обратились депутаты Госдумы Яна Лантратова, Нина Останина, Ярослав Нилов и Екатерина Стенякина.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству предоставить предложения по продвижению на иностранные рынки, в том числе в страны БРИКС, отечественных видеоигр и применяемого в них российского ПО. Кроме того, 19 июля 2023 года глава государства отметил, что видеоигры должны помогать воспитывать человека в рамках нравственных ценностей и патриотизма, — говорится в тексте обращения.

Парламентарии указали, что «особенно большое влияние» оказывают игры в жанре «симулятора жизни», в которых игрок управляет персонажами в виртуальном мире, напоминающем действительность. Депутаты выделили серию The Sims, однако указали, что в последней, четвертой части игры пропагандируются ЛГБТ и другие формы поведения, противоречащие российским традиционным ценностям.

Авторы инициативы предложили создать отечественную игру наподобие Sims, которая не только бы отвечала духовно-нравственным ценностям, но и включала в себя образовательную компоненту о том, как строить семейные отношения, рожать и воспитывать детей, следовать законам. Кроме того, депутаты считают, что игра должна учить основам финансовой грамотности и нормам поведения в обществе.

Народные избранники также допустили, что видеоигра будет иметь коммерческий успех. Они попросили правительство рассмотреть инициативу и представить свою оценку.

Ранее Путин поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину подготовить предложения по продвижению российских видеоигр за рубежом не позднее 30 сентября. Президент решил поставить такую задачу после посещения выставки «Развитие креативной экономики в России».