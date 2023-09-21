В России рекордно снизилась безработица Путин: безработица в России достигла рекордно низких показателей

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

В России зафиксирована рекордно низкая безработица, заявил на заседании Госсовета в Великом Новгороде президент страны Владимир Путин. По его словам, улучшение показателей фиксируется и среди молодежи. Выступление российского президента публикует Кремль на официальном сайте.

Сразу хотелось бы подчеркнуть, что наша встреча проходит на фоне рекордно низкой безработицы. Это один из важнейших индикаторов эффективности всей нашей экономической политики, ее социального измерения, — заявил Путин.

По его словам, снижение безработицы носит системный характер.

Прежде всего в субъектах Федерации с исторически высокой безработицей — а это целый ряд регионов Сибири, Дальнего Востока, Северо-Кавказского федерального округа — за счет реализации инвестиционных проектов, — объяснил Путин.

Глава государства отметил, что последовательного снижения молодежной безработицы удалось добиться благодаря реализации специальной программы. Он призвал концентрировать на соответствующем направлении дополнительные усилия.

21 сентября Путин прибыл в Великий Новгород с рабочим визитом. Кроме заседания Госсовета глава государства провел встречу с победителями чемпионата высоких технологий, насчитывающего пять тысяч участников из России, Азербайджана, Сирии, Индии, Ганы и Белоруссии.

Ранее экономист Олег Буклемишев заявил, что низкий уровень безработицы в России опасен для страны. По его словам, вместе со снижением показателей растет дефицит рабочих рук во всех категориях.