В России разрешили взыскивать компенсацию за обыски Верховный суд разрешил взыскания компенсации за обыски

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В России разрешили взыскивать компенсацию морального вреда за незаконные обыски. Такое решение было принято Верховным судом РФ. В проекте постановления пленума говорится, что гражданин может затребовать компенсацию за незаконное осуждение и привлечение к ответственности (уголовной и административной). Также речь идет о применениях меры пресечения и других формах государственного принуждения, передает РИА Новости.

Право на компенсацию морального вреда в связи с проведением в жилище обыска, выемки, признанных судом незаконными, возникает как у лиц, в отношении которых судебным решением было санкционировано их проведение, так и у иных лиц, проживающих в жилом помещении, где производятся обыск, выемка, — подчеркивается в тексте проекта.

Уточняется, что россияне не обязаны дожидаться прекращения дела или оправдательного приговора. Для требования компенсации достаточно будет переквалификации на менее тяжкое обвинение или отмены меры пресечения.

ВС РФ установил, что доказательствами страданий могут быть, в частности, болезни, эмоциональные переживания, чувство униженности, изменение привычного жизненного уклада.

В сентябре председатель Верховного суда (ВС) Вячеслав Лебедев заявил, что инстанция хочет внести в Госдуму законопроект, согласно которому взыскание с граждан долгов по налогам будет проходить без суда. По его словам, это предложение позволит снизить нагрузку на судей.