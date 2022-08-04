Россиянам разрешили направлять маткапитал на оплату частных детсадов и школ Путин подписал закон, разрешающий использовать маткапитал для оплаты частных детсадов и школ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий направлять средства материнского капитала на оплату частных детских садов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме соответствующего заявления потребуется копия договора на заключение платных образовательных услуг, а также документы, удостоверяющие личность получателя сертификата на материнский капитал.

Внести в ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» <...> изменение, дополнив ее словами «а также у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ „Об образовании в Российской Федерации“», — говорится в документе.

Ранее в Госдуме напомнили о том, каким образом можно потратить материнский капитал в России. В первую очередь речь шла об обучении детей в образовательных организациях различного уровня, от детского сада и до вуза. Тогда же напомнили, что средства можно направить на оплату общежития во время обучения, а также на содержание ребенка, присмотр и уход за ним.

Отмечалось, что детский сад можно было оплачивать сразу после рождения ребенка. Потратить маткапитал на иные образовательные услуги можно только по достижении детьми трех лет.