В России разрешили использовать украинские водительские права Представитель МВД Волк: в России можно использовать права образцов ДНР, ЛНР и Украины

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории России водители авто могут использовать права образцов Украины, ДНР и ЛНР, сообщила в беседе с ТАСС представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, они будут действовать при отсутствии национальных водительских удостоверений.

В соответствии с положениями пункта 12 статьи 25 Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» лица, постоянно или временно проживающие либо временно пребывающие на территории РФ, допускаются к управлению транспортными средствами на основании российских национальных водительских удостоверений, а при отсутствии таковых на основании национальных или международных водительских удостоверений, — напомнила Волк.

Ранее в пресс-центре МВД сообщили, что национальные водительские права граждан ЛНР, ДНР и Украины будут заменять на российские без проведения экзаменов. Выдача прав в упрощенном порядке будет проводиться согласно поручению президента России Владимира Путина, отметили в ведомстве.

С 1 июля в России заработала единая база злостных нарушителей правил дорожного движения «Витрина данных ГИБДД». Сами автовладельцы также смогут фиксировать эту информацию.