Путин подписал закон о блокировке средств иностранцев под санкциями

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подпиcал закон о блокировке денежных средств и имущества юрлиц, находящихся под контролем иностранных организаций и грaждан, которые попали под санкции в стране. Отмечается, что документ предуcматривает единый подход к реализации специальных экономичеcких мер, направленных на запрет или ограничение финансовых операций.

В 2018 году в качестве ответных мер на недружественные действия Украины Путиным было принято решение о введении специальных экономических мер в отношении отдельных украинских организаций и граждан. С тех пор была наработана правоприменительная практика, в соответствии с которой и был подготовлен и принят данный закон.

В настоящее время подобные меры могут применяться в cлучае недружественных действий иностранных государств, их органов и должностных лиц, если эти действия представляют угрозу интересам и безопасноcти РФ и нарушают права и свободы россиян. Закон, в частности, запрещает банкам трансграничный перевод денежных средств, если их получатель включeн в перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.

Ранее Путин подписал указ о продлении действия специальных экономических мер по ввозу и вывозу продукции и сырья. Согласно тексту документа, опубликованному на официальном портале правовых актов, меры продлеваются до конца 2025 года.

Ограничения по ввозу и вывозу сырья действуют с марта 2022 года. Они были введены в качестве ответа на антироссийские санкции с целью обеспечения безопасности и бесперебойного функционирования предприятий страны.