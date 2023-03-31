В России рассказали об ответе на отправку миротворцев ЕС на Украину Депутат Госдумы Чепа: Россия может обратиться к ОДКБ при вводе миротворцев ЕС на Украину

Фото: odkb-csto.org

Миротворческие силы ОДКБ

Решение Евросоюза о вводе миротворцев на Украину спровоцирует эскалацию конфликта, рассказал «Ленте.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он объяснил, что в таком случае не исключено, что Россия может обратиться за помощью к ОДКБ.

Чем хуже будет положение ВСУ, тем серьезнее будет вмешательство ЕС. Очевидно, в случае ввода миротворцев, Россия может обратиться к ОДКБ, — сказал Чепа.

По его мнению, ввод миротворческих сил — прямое вмешательство и «очередная попытка продвижения конфликта, попытка столкнуть Россию с НАТО». Однако, Чепа не смог назвать конкретное условие, при котором Евросоюз решится на такой шаг, «поскольку многие его действия не поддаются логическому анализу».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Евросоюза близки к обсуждению темы отправки миротворческих сил на Украину. По его словам, европейские лидеры находятся рядом с «ранее не переступаемой границей».

В Кремле считают обсуждение возможности размещения миротворцев на Украине потенциально очень опасной темой. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, обычно в мировой политике отправка миротворческих сил происходит с согласия обеих сторон.