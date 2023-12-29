В России рассказали, как выглядит путь к личному благополучию европейцев Косачев: путь к благополучию каждого европейца лежит через поражение Украины

Фото: МО Украины

Путь к миру и личному благополучию каждого европейца лежит через поражение Украины, заявил в своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его мнению, до каждого жителя Европы нужно донести истину о том, что Россию победить невозможно.

Нужно донести до каждого европейца, что путь к миру и его личному благополучию лежит именно через поражение Украины, которое будет означать: радикальное снижение угроз, включая ядерные; возвращение диалога в сфере стратегической безопасности и архитектуры безопасности после осознания невозможности победить Россию; снижение цен на газ, свет, продовольствие, бензин, — пояснил Косачев.

Среди других плюсов такого принятия Косачев перечислил снижение военных расходов и прекращение потока беженцев. Кроме того, по его словам, исчезнет необходимость пытаться срочно ввести Украину в Евросоюз. Для этого нужно лишь одно — чтобы те, кто лично заинтересован в прямом вовлечении стран НАТО в конфликт, потерпели поражение, подчеркнул политик.

Ранее колумнист The New York Times Серж Шмеман заявил, что правительству Украины не следует отказываться от идеи переговоров с Россией. По мнению аналитика, ситуацию для ВСУ на фронте можно назвать только «болезненным возвращением в реальный мир». Единственная «победа над Путиным», которую может одержать Украина, — восстановиться после конфликта, заключил журналист.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров до этого заявил, что специальная военная операция ВС России не закончится до выборов президента США. По его словам, это обусловлено тем, что действующий президент США Джо Байден не позволит Киеву пойти на переговоры.