В России расширят программу «Пушкинская карта» Путин предложил расширить программу «Пушкинская карта»

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил расширить программу культурного просвещения молодых россиян «Пушкинская карта». Вместе с тем глава государства анонсировал старт программы «Земский работник культуры», который намечен в 2025 году. Также Путин пообещал в течение следующих шести лет направить более 100 млрд рублей на просветительные, образовательные и исторические проекты на просторах кино и соцсетей.

Предлагаю также расширить программу «Пушкинской карты», с помощью которой школьники и молодежь могут бесплатно посещать кино, музеи, театры и выставки. <...> Запустим с 2025 года программу «Земский работник культуры», — сказал Путин.

В ходе послания Федеральному собранию президент также объявил о запуске нового национального проекта «Кадры». Он отметил, что сейчас в стране растет молодое поколение и это является результатом демографических мер прошлых лет.

Кроме того, Путин сообщил о запуске нового национального проекта «Семья». По словам главы государства, большая многодетная семья должна стать нормой философии жизни общества и ориентиром всей государственной стратегии.