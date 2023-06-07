В России расширят список экстремистских материалов СФ одобрил расширение списка экстремистских материалов, за которые грозит штраф

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Совет Федерации одобрил закон, который расширяет перечень экстремистских материалов, за производство и распространение которых установлена административная ответственность. Усиливается ответственность и за хранение запрещенных материалов. Речь идет в том числе о трудах руководителей нацистской Германии и фашистской Италии.

В частности, это публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное или расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой‑либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы, — говорится в сообщении на сайте Совфеда.

Как отметил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, парламентарии готовят поправки в Уголовный кодекс, чтобы «соразмерность штрафов привести в соответствие».

В январе правительство России одобрило закон, приравнивающий к экстремистским материалам карты, которые нарушают территориальную целостность РФ, но подчеркнуло необходимость доработать документ с учетом изложенных замечаний. Членам кабмина было неясно, подпадают ли под действие проектируемой нормы карты и картографические материалы, выпущенные до присоединения к России новых регионов.