В России рассчитывают, что скидки на нефть сократятся Новак: дисконт на российскую нефть должен будет уменьшаться

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Скидка на российскую нефть в последнее время выросла, но с учетом стабилизации ситуации она должна сокращаться, заявил вице-премьер Александр Новак, передает РИА Новости. Он добавил, что сейчас российские экспортеры прорабатывают все необходимые логистические маршруты и решают вопросы страхования и покупки.

Сейчас мы наблюдаем, что несколько увеличился дисконт по отношению к нашей нефти. Естественно, потому что покупатели закладывают риски, но с учетом стабилизации ситуации мы думаем, что этот дисконт должен уменьшаться, — сказал Новак.

Согласно данным Минфина, средняя цена нефти марки Urals за период с 15 декабря по 14 января составила $46,82 за баррель после $57,5 за баррель месяцем ранее, упав, таким образом, почти на 19%.

В новогодние праздники цены на нефть марки Urals оказались в полтора раза ниже установленного странами «Большой семерки» потолка цен. В декабре на российскую нефть также стало действовать эмбарго ЕС на ее поставки по морю. Сейчас российские производители реализуют продажу топлива с Индией и Китаем.

Независимое ценовое агентство Argus ранее сообщило, что нефть из России продается вдвое дешевле, чем в среднем по миру, и ее цена значительно ниже введенного западными странами потолка. Так, 6 января Urals продавалась по $37,8 за баррель, в то время как Brent в тот же день стоила $78,57 за баррель.

Независимый эксперт рынка ресурсов Владимир Демидов заявил, что удвоенный дисконт на нефть Urals связан с установлением западными странами потолка цен на российское сырье. По оценке Демидова, в ближайшее время вряд ли стоит ждать улучшения ситуации.