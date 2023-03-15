В России раскрыли запасной план США на Украине Депутат ГД Швыткин: запасной план США — передать часть территорий Украины России

Фото: Edgar GutiÃ©rrez / Keystone Press Agency / Global Look Press

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин рассказал URA.RU, что в качестве запасного плана по российско-украинскому конфликту США могут рассматривать территориальные уступки киевского режима в пользу России. По словам парламентария, территориальная целостность Украины Запад не волнует. Он добавил, что главная цель США в том, чтобы сделать все возможное, чтобы разрушить Россию.

Не исключается, что один из запасных вариантов для США может быть какие-то с их стороны территориальные уступки. Как вынужденная мера. То, что мы продвигаемся по территории, взяли бы условно Херсон, Одессу, Николаев, — для них это мало значимо. Они действуют по своему заранее выработанному сценарию. Делают все возможное, чтобы разрушить Россию, — сказал Швыткин.

Он призвал не недооценивать противника и отверг заявления представителей американского правительства о том, что США привержены дипломатии, так как некоторые чиновники в Вашингтоне продолжают выступать за захват Крыма.

Ранее Bild со ссылкой на осведомленный источник в правительстве Германии сообщило, что американское руководство обеспокоено тем, что президент Украины Владимир Зеленский отвергает рекомендации своего Генштаба вывести военных из Артемовска. По словам собеседника издания, украинская армия планирует долго удерживать город, хотя он не играет стратегической роли в военном конфликте. При этом украинская сторона несет большие потери в боях за эту территорию.