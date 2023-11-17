В России раскрыли планы Запада относительно украинских элит Зампостпреда РФ Буякевич: Запад запланировал смену украинской политической элиты

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Максим Буякевич

Западные страны начали готовить почву для смены украинской политической элиты, заявил заместитель постоянного представителя РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич. По его словам, это происходит для фиксации территориального статус-кво украинского государства.

Видим, как на фоне военных неудач и наращивания информационного фона на самом Западе относительно антидемократической и коррумпированной сущности киевского режима его иностранные спонсоры начали готовить почву для смены элит на Украине в попытке законсервировать текущее положение вещей, — заявил Буякевич.

По его словам, за этим скрывается желание стран Запада поддержать собственную экономику, в том числе за счет заказов своим оружейным концернам, обновления военных арсеналов и избавления от устаревшей продукции. При этом все это происходит на фоне неудач ВСУ на фронте и коррумпированности элит Украины.

Ранее бывший советник главы офиса президента страны Алексей Арестович заявил, что глава Украины Владимир Зеленский и военные ВСУ вступили в конфликт. По его словам, причиной раздора стал провал контрнаступления. Политик отметил, что поддерживает мнение Валерия Залужного, согласно которому украинский конфликт зашел в тупик. Арестович указал, что сейчас в стране сложилась ситуация, когда главнокомандующий и президент говорят разные вещи о конфликте и его перспективах. Такие полярные позиции «ненормальны», подчеркнул экс-советник.