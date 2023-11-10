В России раскрыли ожидаемый уровень роста ВВП Глава Минэкономразвития: рост ВВП по итогам 2023 года ожидается на уровне 3%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост валового внутреннего продукта в России в 2023 году ожидается на уровне 3%, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников во время выступления на совместном заседании ведомства и Минэкономики Белоруссии. С его слов, по многим показателям Россия выходит на рекордные цифры.

Наши экономики вышли на рекордные цифры по многим направлениям. Действительно, это касается и роста наших экономик тоже: по этому году ожидаем рост экономики России на 3%. Это очень хорошие цифры, это выше наших даже августовских оценок, — заявил Решетников.

Министр подчеркнул, что вместе с ростом экономики фиксируется увеличение реальных доходов граждан, рост инвестиций и промышленности, в том числе обрабатывающей. Решетников также добавил, что в 2022 году взаимный товарооборот между Россией и Белоруссией достиг исторического максимума.

Взаимный товарооборот в прошлом году достиг исторического максимума: вырос на 14%, до 3 трлн российских рублей. Судя по цифрам за девять месяцев нынешнего года, в этом году мы превысим эти показатели, — отметил глава Минэкономразвития.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рост реальных доходов россиян превысил 12%, а уровень жизни европейцев, наоборот, снижается. По его словам, Евросоюз может помогать Украине исключительно за счет дальнейшего ухудшения положения граждан и своей экономики.