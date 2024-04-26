В России раскрыли масштабы дефицита кадров Набиуллина: дефицит кадров отмечают порядка 70% российских предприятий

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Дефицит кадров в России отмечают порядка 70% предприятий, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. По ее словам, это показал мониторинг, который охватывает около 15 тысяч хозяйствующих субъектов.

По последним данным мониторинга, а он охватывает сейчас уже около 15 тысяч предприятий, около 70% всех предприятий отметили дефицит кадров, — рассказала глава ЦБ.

Накануне президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил, что страна в ближайшие несколько лет столкнется с дефицитом кадров и квалификаций. Он подчеркнул, что нехватку рабочих нельзя будет восполнить за счет трудовой миграции и ввоза низкоквалифицированной рабочей силы. По его словам, здесь нужны другие подходы.

Перед этим депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что после окончания конфликта с Украиной не стоит ожидать «революции зарплат». По словам парламентария, уже сейчас наблюдается дефицит кадров, что приводит к повышению зарплат из-за конкуренции работодателей. Кроме того, по ее словам, нельзя сравнивать оплату за гражданский труд и за боевое время, поскольку это разные вещи.