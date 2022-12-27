В России проверят, на что тратятся выделяемые на СВО средства Мишустин поручил проверить использование бюджетных средств на военные нужды

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Работа самоходной артиллерийской установки 2СЗ «Акация» на Запорожском направлении

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству проконтролировать использование бюджетных средств, выделяемых на проведение военной операции на Украине. В ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ он подчеркнул, что проверены будут ресурсы, которые должны были потратить на производство и ремонт военной техники, а также на закупку топлива.

Значимый вопрос: контроль за использованием бюджетных средств, которые выделяются на проведение специальной военной операции. Правительством запланированы проверки тех ресурсов, которые предназначались на ремонт и производство вооружения военной и специальной техники, закупку горюче-смазочных материалов, — сказал Мишустин.

Он отметил, что в перспективе кабмин проведет проверки и по другим статьям расходов финансирования в ходе СВО.

Ранее Мишустин заявил, что каждый рубль, выделенный на обеспечение ВС России, должен тратиться максимально эффективно. По его словам, сегодня все ресурсы должны быть сконцентрированы на выполнении конкретных задач военной операции на Украине. Он подчеркнул, что ответственность за устойчивость финансовой системы России несет не только экономический блок, но и вся исполнительная власть в стране.