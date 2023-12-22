В России проведут эксперименты по маркировке отдельных видов продукции В РФ пройдут эксперименты по маркировке масла, лекарств и кормов для животных

Фото: АГН «Москва»

В России будут проведены эксперименты по маркировке растительного масла, ветеринарных препаратов и кормов для животных в потребительской упаковке, передает РИА Новости со ссылкой на соответствующие постановления правительства. Эксперименты стартуют 25 декабря и продлятся до 31 августа 2024 года.

Провести с 25 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации лекарственных препаратов для ветеринарного применения (далее — эксперимент), — цитирует агентство один из документов.

В экспериментах смогут принять участие производители подсолнечного, оливкового, пальмового и других видов растительных масел, изготовители кормов для кошек, собак, птиц и других животных, а также компании, которые выпускают вакцины и лекарства для животных, состоящие из двух и более компонентов. Участие будет проводиться на добровольной основе.

Ранее депутат Госдумы Олег Леонов предложил наносить маркировку на продукты питания из насекомых, если таковые появятся в России. По его мнению, не все граждане готовы приобретать такую продукцию по религиозным или этическим причинам. Свою инициативу парламентарий направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой.