В России прорабатывают решение по трибуналу над руководством Украины МИД РФ: решение по трибуналу для властей Украины прорабатывается

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Вопрос о формате трибунала над политическим руководством Украины прорабатывается, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире телеканала СТВ. По его словам, когда Россия приблизится к успешному завершению спецоперации, будет принято решение о том, каким будет суд, на котором вынесут вердикт украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, главе офиса президента Андрею Ермаку и экс-министру обороны страны Алексею Резникову.

В итоге политическое руководство Украины будет нести ответственность. В каком формате? Сейчас это будет определяться, это политический вопрос, — отметил Мирошник.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский просил помощи у британских и американских чиновников на случай своего побега из страны. По словам аналитика, глава государства требовал от союзников гарантий, он хотел, чтобы о нем позаботились, когда «придет время».

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер тем временем предположил, что украинские военные могут устроить бунт против президента страны Владимира Зеленского. По мнению эксперта, Киев столкнулся с целым рядом кризисов, в политическом руководстве наблюдается раскол. Поэтому Зеленский, считает Риттер, пытается переложить вину на других, в частности на военных.