В России пройдут масштабные антитеррористические учения МЧС РФ: антитеррористические учения в школах и местах отдыха пройдут 20 мая

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Масштабные антитеррористические учения пройдут по всей территории России 20 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. Как уточнили в ведомстве, мероприятия запланированы на объектах образования и в местах массового отдыха.

Вопросы обеспечения безопасности детей находятся в центре внимания государства и требуют от всех заинтересованных органов власти тесного взаимодействия, — передали изданию.

В частности, во время учений отработают действия сотрудников образовательных организаций и мест массового отдыха при террористической опасности. Специалисты также проверят работоспособность систем оповещения на объектах.

Учения такого масштаба накануне летнего сезона будут способствовать повышению безопасности детей и позволят на практике отработать все необходимые вопросы взаимодействия, — констатировали в ведомстве.

Ранее в Министерстве просвещения РФ подготовили комплекс мер по профилактике угроз вооруженных нападений учеников в школах и других образовательных организациях. Перед началом каждого учебного года планируется проводить специальные антитеррористические учения. Первое такое мероприятие ведомство организовало в конце августа прошлого года.