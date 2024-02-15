В России продлят программу «Молодая семья» Путин объявил о продлении программы «Молодая семья» после 2025 года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Программа «Молодая семья», которая пользуется поддержкой у государства, будет продлена после 2025 года, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с рабочими на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле. По его словам, которые приводит ТАСС, поддержка молодых семей, особенно с детьми, является приоритетом.

Поддержка молодых семей, особенно семей с детьми, — это безусловный приоритет. Сохраним эту программу, уже деньги предусмотрены и на этот год, и на 2025 год, — сообщил Путин.

Как подчеркнул российский лидер, программа будет продлена «за горизонт трехлетнего бюджетирования». Он отметил, что в 2023 году на это направление было выделено 14,5 млрд рублей. В текущем году, по словам Путина, финансирование составит около 14,7 млрд рублей.

Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее заявил, что в России продлят программу «Семейная ипотека». Точные сроки он уточнять не стал, однако сообщил, что также планируется поддерживать выдачу ипотеки на территории Дальнего Востока и в новых регионах страны. Речь идет о Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.