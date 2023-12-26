В России продлили запрет на вывоз из страны патронов и гильз Кабмин продлил запрет на вывоз из России патронов и гильз до конца 2025 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ приняло решение продлить запрет на вывоз из страны патронов и гильз, сообщила пресс-служба кабмина. Постановление уже было подписано, оно будет действовать до декабря 2025 года. Согласно тексту документа, к вывозу запрещены патроны как для гражданского, так и для служебного нарезного оружия.

В России продлевается временный запрет на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров. Он будет действовать до 31 декабря 2025 года, — говорится в сообщении.

Уточняется, что запрет был введен в мае 2023 года. Ограничение принято в рамках исполнения указа президента и призвано усилить защиту интересов России.

Ранее также сообщалось, что правительство ввело временный запрет на вывоз из страны отходов и лома драгоценных металлов. Изменения вступили в силу с 1 ноября 2023 года.

Кроме прочего, был продлен запрет на въезд в страну грузовиков из ряда стран Евросоюза. В список вошли Великобритания, Норвегия и Украина. Эта мера правительства стала ответом на аналогичные постановления со стороны властей названных государств. Уточняется, что под запрет не попадают грузовики, задействованные в перевозке почты и гуманитарных грузов.