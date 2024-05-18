В России продлили запрет на вывоз драгметаллов Кабмин РФ: запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов продлен до 20 ноября

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Российские власти продлили временный запрет на вывоз из страны отходов и лома драгоценных металлов, следует из сообщения на сайте кабмина. Ограничение будет действовать шесть месяцев, до 20 ноября.

В России вводится временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Решение позволит увеличить загрузку российских аффинажных предприятий и повысить налоговые поступления, — уточнили в ведомстве.

Постановление вступит в силу 20 мая. Срок предыдущего временного запрета истек 30 апреля текущего года.

Ранее Министерство сельского хозяйства РФ предложило ввести ограничение на экспорт сахара из России, под эмбарго не должны были попасть поставки продукции в страны — участницы Евразийского экономического союза и гуманитарная помощь. Предполагалось, что ограничения будут действовать до 31 августа 2024 года.

Кроме того, как объявил замминистра финансов Алексей Моисеев, Минфин совместно с правоохранительными органами разработал меры, направленные на ужесточение контроля над вывозом из страны золота физлицами. Среди прочего планировалось расширить перечень информации в профильных базах данных, а также обеспечить надзор за «тропами» вывоза драгоценного металла.