В России продлили заморозку накопительной части пенсий Совфед продлил заморозку накопительной части пенсий до 2025 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации одобрил закон, продлевающий до 2025 года заморозку накопительной части пенсий на год. В финансово-экономическом обосновании сказано, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР на 925,9 млрд рублей, передает РИА Новости.

Законопроект устанавливает в 2025 году аналогичный 2014–2024 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, — сказано в сообщении.

С 2014 года отчисления в размере 6% от заработной платы российских граждан идут на выплаты нынешним пенсионерам, что и представляет собой заморозку пенсий. До этого граждане страны могли сами решать, передать средства на формирование накоплений или в страховую часть.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина сообщила, что страховую и накопительную пенсии можно начать получать одновременно. Информацию о накоплениях гражданин может получить у работодателя, в личном кабинете на сайте «Госуслуги», в Пенсионном фонде или МФЦ. Для получения единовременной выплаты по пенсионным накоплениям необходимо обратиться в ПФР либо в НПФ, в зависимости от того, где находятся средства.

По словам Сорокиной, работодатель имеет право обращаться в фонд за выплатой накопительной пенсии застрахованным лицам, состоящим с ним в трудовых отношениях, с их письменного согласия.