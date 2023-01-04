В России продлили упрощенный ввоз электроники

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении упрощенного ввоза электронных устройств и оборудования на территорию РФ до конца 2023 года, сообщается на сайте правительства. Речь идет в том числе о ввозе смартфонов, планшетов, ноутбуков, компьютеров, микросхем, раций. Эта мера должна позволить не допустить дефицит электроники на внутреннем рынке из-за санкций.

Упрощенный порядок среди прочего исключает требования предоставлять таможенным органам сведения о нотификации в отношении ввозимой техники, если она является комплектующими для промышленного производства оборудования на территории России.

При этом производители оборудования должны входить в перечень системообразующих предприятий.

Ранее журналисты сообщали, что правительство обсуждает возможность запретить ввоз в Россию компьютеров и ноутбуков Dell, HP, HPE, Acer, MSI и других зарубежных производителей. Такую инициативу выдвинул отечественный вендор ICL, также предложив стимулировать спрос на российские компьютеры с помощью программы кешбэка для граждан. Ретейлеры и чиновники же выступают против ограничения параллельного импорта из-за рисков сокращения ассортимента и роста нелегальных поставок.