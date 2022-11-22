В России продлили программу льготного автокредитования Минпромторг сообщил о продлении программы льготного автокредитования на 2023 год

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Программа льготного автокредитования в России продлена на 2023 год, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ, передает РИА Новости. По данным министерства, с января 2022 года до начала ноября по льготной программе было продано более 34 тысяч автомобилей, Общий объем скидок составил 7 миллиардов рублей. Бюджет кредитной программы на 2022 год равняется 9,7 миллиарда рублей, а ожидаемый объем продаж — не менее 50 тысяч автомобилей.

В настоящее время подать заявление о предоставлении субсидии можно до 20 декабря 2022 года, срок выдачи банками льготных кредитов продлен, соответственно, до 19 декабря 2022 г. После этого программа будет возобновлена кредитными организациями 1 января 2023 года, — сообщили в ведомстве.

Президент России Владимир Путин ранее поддержал идею Министерства промышленности и торговли о предоставлении льгот при автокредитовании военнослужащим, сообщает пресс-служба правительства. В публикации говорится, что данные льготы могут быть распространены в том числе на мобилизованных, членов их семей, а также на военных пенсионеров.

О том, что программа льготного автокредитования в 2022 году будет распространена на военнослужащих и пенсионеров, ранее сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. С такой же идеей ранее выступал глава АвтоВАЗа Максим Соколов, который считает, что таким образом надо простимулировать спрос на автомобили в России.