В России продажа вейпов детям может стать уголовным преступлением Депутат Хамзаев призвал ввести уголовную ответственность за продажу вейпов детям

Депутат Султан Хамзаев призвал ввести уголовную ответственность за продажу несовершеннолетним никотиносодержащей продукции, в том числе вейпов, передает Lenta.ru. Он добавил, что в Госдуме создана рабочая группа для обсуждения необходимости введения таких ограничений.

Сейчас создана рабочая группа для обсуждения необходимости полного запрета продажи вейпов. Я считаю, что также необходимо ввести уголовную ответственность за продажу никотинсодержащей продукции и ее транспортеров. Часть коллег это поддержала, — рассказал Хамзаев.

Депутат объяснил, что на данный момент за продажу никотиносодержащей продукции несовершеннолетним предусмотрена только административная ответственность. Он призвал изменить законодательство таким образом, чтобы при выявлении этого правонарушения во второй раз злоумышленники попадали под уголовную статью. Парламентарий подчеркнул, что ответственность в таком случае должна распространяться на всех, кто вовлек несовершеннолетнего в употребление никотина, то есть на продавцов и собственников бизнеса.

Ранее в Калининградской области двое школьников попали в больницу из-за курения вейпов. Предполагается, что они могли пострадать от некачественных или умышленно отравленных электронных сигарет.

Позднее семиклассница из Калининграда впала в кому, покурив вейп. Врачи диагностировали у нее отравление неизвестным веществом. Мать ее в луже рвоты.