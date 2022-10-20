В России призвали запретить игры с нетрадиционными ценностями Омбудсмен Волынец призвала запретить пропагандирующие нетрадиционные ценности игрушки

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Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основательница Национального родительского комитета Ирина Волынец направила письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко, в котором призвала дополнить перечень рисков для психики детей настольными и компьютерными играми, а также игрушками, которые описывают или изображают нетрадиционные семейные ценности. По ее мнению, она получает обращения от семей, где обеспокоены влиянием подобных товаров на психику школьников и детсадовцев, передает RT.

Кроме того, Волынец напомнила о проекте федерального закона, подготовленного Минздравом, согласно которому ведомство должно выявлять риски для психического здоровья детей от использования игр и игрушек. Волынец считает, что именно такой перечень должен включать в себя случаи, когда игры и игрушки изображают и (или) описывают нетрадиционные семейные ценности.

Волынец призвала Мурашко поддержать ее инициативу и внести инициативу в Госдуму.

В начале августа Волынец предложила запретить пропаганду трансгендерности в России. По ее словам, ее популяризация имеет «высокую степень опасности для развития российского общества» и ставит под удар здоровье населения страны.