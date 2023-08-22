В России призвали возродить всеобщую военную подготовку Трутнев призвал возродить всеобщую военную подготовку в России

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Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев призвал возродить всеобщую военную подготовку в стране, передает ТАСС. Во время совещания по вопросам безопасности региона, которое проходит в Магадане, он подчеркнул, что такая необходимость существует на фоне появившихся международных противоречий.

Страны Североатлантического альянса пытаются сломить экономику России, ее культуру, традиции, навязать собственные, западные модели поведения, принципы отношений людей, и уровень воспитательной, патриотической работы в этот период, собственно говоря, определяет будущее нашей страны, да в общем-то и всего мира, — сказал Трутнев.

Он подчеркнул, что укрепление русских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти является крайне важным вопросом. Трутнев отметил, что за последние 30 лет накопилось много ошибок. В частности, по его словам, противниками России ведется разрушительная пропагандистская работа с молодежью — из внимания школьников и студентов, по мнению политика, «вымывались базовые понятия», а патриотизм стал «немодным, не соответствующим молодежным трендам».

Минобрнауки России в декабре рекомендовало отечественным вузам включить курс по основам военной подготовки в образовательные программы с 1 сентября 2023 года. Учебные заведения должны самостоятельно принимать решения о включении курсов и определять их формат.

После этого зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Юрий Валяев заявил, что начальная военная подготовка должна стать отдельным школьным предметом. По его словам, курс должен составлять более 35 часов в год и давать подросткам последовательные знания.