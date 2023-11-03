В России призвали переосмыслить слово «служение» Представитель главы РФ Новиков: каждому нужно воспринимать труд как служение

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Новиков

В настоящее время понятие «государственная служба» стало восприниматься как служение интересам государства и общества, заявил NEWS.ru начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков во время выступления на форуме Общественной палаты Российской Федерации «Сообщество» в Москве. По его словам, если каждый на своем месте будет воспринимать свой труд как служение интересам страны, то будет выполнена задача по формированию созидательного общества.

Сейчас понятие «государственная служба» стало восприниматься по новому. Как именно служение интересам государства и общества, — сказал Новиков.

Он отметил, что слово «служение» используется в разных контекстах, например, в театре служат артисты. Их такому восприятию учат с института, такое правильное программирование влияет положительно на все актерское сообщество, правильно ориентирует в жизни, добавил Новиков.

Ранее стало известно, что в Музее Победы в Москве 2–3 ноября проходит итоговый форум Общественной палаты (ОП) России «Сообщество» по теме «Гражданское общество: достижения, лица, события», на котором встретятся лидеры мнений, активисты, представители некоммерческих организаций (НКО), социально ориентированного бизнеса, СМИ и органов власти.

По традиции к участникам форума обратится президент России Владимир Путин. Ему представят итоговую версию ежегодного доклада о состоянии гражданского общества, которую доработают в рамках секционных дискуссий после пленарного заседания.