Россиянам порекомендовали не ехать в Грузию Минэкономразвития рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Грузию

Фото: EPA/ZURAB KURTSIKIDZE/ТАСС

Участники акции против законопроекта об иностранных агентах у здания парламента Грузии

Минэкономразвития на своем сайте призвало россиян воздержаться от поездок в Грузию в ближайшее время. В ведомстве также отметили, что в случае нахождения в стране гражданам России следует избегать посещения людных мест.

Минэкономразвития России рекомендует российским гражданам воздерживаться от поездок в Грузию. Если вы уже находитесь в стране, рекомендуем избегать посещения людных мест, в частности исторических центров городов Батуми и Тбилиси, — указано в сообщении.

7 и 8 марта в Тбилиси прошли массовые протесты против принятия закона об иностранных агентах, который грузинская оппозиция считает похожим на аналогичную российскую норму. Активисты вступали в стычки с полицией, били стекла, жгли фаеры и даже бросали «коктейли Молотова». Силовики в ответ активно применяли водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. За две ночные акции было задержано больше 100 человек. В результате правящая партия страны заявила, что отказывается от дальнейшего принятия законопроекта.

9 марта стало известно, что в Тбилиси протестующие вновь собираются на проспекте Руставели.