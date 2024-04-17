В России призвали не допустить «корректировщиков» с Украины на ЗАЭС Рогов: представители Украины могут помочь скорректировать удары ВСУ по ЗАЭС

Фото: Andrei Solomonov/Global Look Press

Представителям украинской стороны нечего делать на Запорожской АЭС, так как они могут помочь ВСУ скорректировать удары по атомной станции, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его мнению, при таком раскладе новых терактов на объекте будет не избежать.

Попадание любых представителей режима Зеленского на атомную станцию чревато только корректировкой ударов по АЭС со стороны ВСУ и совершением новых терактов в отношении станции и ее работников, — предположил политик.

Так Рогов отреагировал на инициативу гендиректора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси по проведению оценки технического состояния ЗАЭС с точки зрения безопасности представителями Киева и Москвы. Однако как считает глава запорожского движения, представитель МАГАТЭ «действует не в том направлении».

Он пытается притащить украинских ядерных террористов на атомную станцию и легализовать их там. Нам такая легализация не нужна, — констатировал Рогов.

Ранее постпред РФ Василий Небензя призвал представителей Международного агентства по атомной энергии указать на источник обстрелов по Запорожской АЭС. По его словам, организации следует прекратить заниматься «словесной эквилибристикой».