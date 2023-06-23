В России призвали готовиться к профилактике чумы Глава Роспотребнадзора рекомендовала регионам обеспечить готовность к профилактике чумы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала регионам быть готовыми к мероприятиям по профилактике чумы, сообщается в Telegram-канале ведомства. В заявлении ведомство призывает органы исполнительной власти и медицинские учреждения к проведению мероприятий, направленных на «недопущение возникновения и распространения чумы».

Директорам противочумных учреждений Роспотребнадзора поручено обеспечить готовность специальных противоэпидемических бригад на случай осложнения обстановки и возможность оперативного проведения лабораторных исследований на чуму, — говорится в сообщении.

Ранее Национальный центр изyчения зоонозных инфекций Монголии сообщил, что 137 очагов чумы выявили в 17 аймаках (регионах) Монголии, в том числе на границе с Россией и Китaем. Уточнялось, что в зоне повышенного риска находятся западные регионы РФ, где ежегодно регистрируются случаи заражения инфeкцией среди людей.

После этого Роспотребнадзор сообщил, что в Росcии не фиксировалось с 2017 года ни одного случая заражения человека чумой. В ведомстве подчеркнули, что ситуация по природным очагам в облаcтях, граничащих с РФ, находится на контроле.