В России признали нежелательным бельгийский центр исследований Деятельность Центра европейских исследований Мартенса признана нежелательной в РФ

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Деятельность Центра европейских исследований имени Вильфанда Мартенса признана нежелательной в России по решению Генпрокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства. Организация была создана в Брюсселе в 2007 году бывшим премьер-министром Бельгии.

По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации «Центр европейских исследований им. Вильфрида Мартенса», — говорится в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, под видом просветительской деятельности центр организовывал мероприятия, направленные на формирование негативного образа России. Он призывал к военно-политическому и информационному противостоянию с РФ, а также усилению ограничений в отношении страны.

На мероприятия центра приглашались «псевдоэксперты», имеющие российское гражданство. Они продвигали тезисы о необходимости реформ и смены власти в стране, говорится в сообщении.

Ранее Минюст РФ признал нежелательной деятельность норвежской организации Human Right House Foundation. Генпрокуратура РФ также внесла соответствующую организацию в перечень нежелательных. В список вошли и пять ее филиалов, расположенных на территории Украины, Литвы, Грузии и Армении.