В России признали нежелательной польскую организацию В России признали нежелательной польскую организацию «Форум свободных народов пост-России»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генпрокуратура приняла решение о признании нежелательной на территории России деятельности польской неправительственной организации, созданной в форме общественного движения «Free Nations of PostRussia Forum» («Форум свободных народов пост-России»), сообщается на сайте надзорного ведомства. В прокуратуре отметили, что деятельность организации угрожает основам конституционного строя и безопасности РФ, а ее руководители призывают к нарушению территориальной целостности страны и выступают с националистическими лозунгами.

В качестве постоянных экспертов на сессиях Форума выступают лидеры этносепаратистских движений и иностранные спикеры, для которых характерна выраженная антироссийская настроенность, реализуемая в системной русофобской пропагандистской деятельности, — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В ведомстве добавили, что организация также вела противоправную деятельность в Сети, размещая недостоверные сведения о спецоперации на Украине. В связи с этим Роскомнадзором был ограничен доступ к ее сайту.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратурой была признана нежелательной в России международная НПО Transparеncy International (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). В ведомстве пояснили, что деятельность этой организации «выходит за рамки декларированных целей и задач».