В России признали экстремистской «Организацию украинских националистов»

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Верховный суд России признал экстремистской «Организацию украинских националистов» (ОУН). Вместе с ней такой статус получили еще два подобных украинских объединения, передает «Интерфакс».

Суд удовлетворил <...>, признав общественную организацию «СИЧ-С14», националистическое объединение «Добровольческое движение Организации украинских националистов» и националистическую группировку «Черный комитет» (Украина) экстремистскими организациями и запретил их деятельность на территории Российской Федерации, — сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов направил в Верховный суд требование признать экстремистскими объединение «Добровольческое движение Организации украинских националистов» (ОУН) и националистические группировки «Черный комитет» и «СИЧ-С14».

ОУН является ультраправой политической организацией, действовавшей в 1920–1950-е годы. Ее члены воевали в составе формирований СС против СССР и его союзников. Руководителем ОУН был Степан Бандера.

«СИЧ-С14» является националистической организацией, созданной на Украине в 2008 году. Лидер этого объединения Евгений Карась был задержан по подозрению в убийстве писателя Олеся Бузины, но позже отпущен.

Организация «Черный комитет» сформировалась в 2009 году. Предполагается, что ее участники были организаторами атак на посольство России на Украине, офисы Сбербанка в Киеве. Кроме того, они проводили акции против украинских коммунистов.

Накануне Генеральная прокуратура РФ потребовала признать блокаду Ленинграда геноцидом советского народа. В день 81-й годовщины начала этих трагических событий прокурор Санкт-Петербурга подал в городской суд заявление о признании ее военным преступлением.