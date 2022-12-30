В России приняли стратегию развития автопрома до 2035 года Мантуров сообщил, что в России приняли стратегию развития автопрома до 2035 года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти РФ приняли стратегию развития отечественного автопрома до 2035 года, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 24». При этом руководитель ведомства не стал уточнять детали данной стратегии развития, и в чем именно она заключается.

Принята стратегия по автомобильной отрасли, — заявил Мантуров.

Министр также сообщил, что цены на машины на российском авторынке снизились на 18% по ряду брендов в сравнении с мартовскими ценовыми показателями. Как указал Мантуров, сокращение цен коснулось автомобилей марок «Камаз» и ГАЗ. Руководитель ведомства также уточнил, что в данный момент происходит стабилизация цен на легковые автомобили.

Если брать март месяц увеличение цены было от 3 до 50%. На сегодняшний день уже цены снизились до 18% по ряду автопроизводителей. И продолжают стабилизироваться цены на автомобили, в первую очередь на легковые, — добавил министр.

Ранее представители дилерского центра «Петровский» автосалона «Белая дача» сообщили, что первые новые автомобили марки «Москвич» поступили в розничную продажу. Там уточнили, что «Москвич З» с двигателем внутреннего сгорания стоит 1,97 миллиона рублей. Цена электрокара «Москвич Зе» установлена на уровне 3,5 миллиона.