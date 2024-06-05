В России решили судьбу налога на домашних животных Депутат Бурматов: в России не станут вводить закон о налоге на домашних животных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Введение налога на домашних животных не рассматривается в России, заявил в беседе с Lenta.ru первый зампред комитета нижней палаты парламента по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он напомнил, что в стране есть люди, которые содержат не одного, а нескольких питомцев. По его словам, такие россияне заслуживают слов благодарности вместо дополнительных трат.

Налогов на домашних животных в России не будет никогда. Есть действительно страны, которые это вводят, но у нас совершенно другая традиция и практика владения животными. У нас есть люди, которые собирают по 5, по 7 животных. С них что, еще и налоги брать? Нет, надо, наоборот, спасибо людям сказать. У нас все-таки животное — это член семьи, так повелось, а члены семьи у нас налогами не облагаются, — уточнил депутат.

Бурматов ранее выступил против проведения эвтаназии для бездомных животных. Он напомнил, что в стране могут помочь таким питомцам по программам, связанным с льготной стерилизацией, поощрением волонтеров-зоозащитников и строительством приютов.

Депутат прежде сообщил, что Госдума рассмотрит вопрос об обязательной бесплатной регистрации животных. По его словам, такая практика должна помочь в поиске пропавших питомцев, а также наказать нерадивых хозяев, которые выбросили животное на улицу.