В России придумали, как сократить число бездомных животных Правительство отчиталось перед ГД о разработке системы учета домашних питомцев

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Власти разрабатывают систему, предполагающую ведение учета домашних животных, пишет ТАСС. Отмечается, что подобные механизмы позволят сократить количество бездомных и брошенных питомцев. Кроме того, система будет способствовать поиску пропавших домашних животных.

В настоящее время в рамках поручений президента РФ и правительства РФ Минприроды России прорабатывает механизм учета домашних животных на территории Российской Федерации, — сказано в отчете правительства перед Госдумой.

В Минприроды отметили, что ведомство отвечает только за подготовку механизма. Инициатива об учете домашних питомцев будет представлена в виде законопроекта. Затем его будет рассматривать Госдума. Региональные власти в свою очередь будут принимать решения в зависимости от конкретных ситуаций.

Ранее власти Ханты-Мансийского автономного округа отложили принятие закона «О порядке организации деятельности пунктов временного содержания животных в ХМАО-Югре», разрешающего убивать бездомных животных. По данным представителя департамента внутренней политики региона, местные жители прислали свыше 200 замечаний к проекту, выставленному на общественное обсуждение.