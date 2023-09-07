В России могут прекратить лицензировать пейджинговую связь Минцифры предложило прекратить лицензирование услуг пейджинговой связи

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Мачта базовой станции сотовой связи

Минцифры предложило прекратить лицензирование услуг пейджинговой связи, сообщается в проекте правительства на федеральном портале нормативных правовых актов. В ведомстве отметили, что данная технология устарела и поддерживать ее работу нет смысла.

Также из проекта следует, что пейджинг полностью замещен технологией сотовой связи. На июнь 2023 года действующие лицензии на оказание услуг пейджинга отсутствуют. Дополнительно министерство также хочет прекратить лицензирование услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации. Эта услуга необходима операторам связи для работы сети VoIP и IP-телефонии.

До этого в Минцифры потребовали ужесточить правила для внесения программного обеспечения в реестр российского софта. В законопроекте ведомства отмечалось, что разработчики софта должны адаптировать его под работу минимум с одним российским процессором и двумя отечественными операционными системами.

По словам представителя Минцифры, новые правила могут быть утверждены до конца 2023 года, однако вводиться они будут поэтапно начиная с 2024 года. Гендиректор IT-компании Only Кирилл Владимиров предполагает, что адаптация отечественного ПО под нормы Минцифры займет много времени и усилий.