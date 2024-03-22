В России предупредили Японию о последствиях передачи Patriot Украине Посол РФ Ноздрев: японские Patriot на Украине приведут к тяжелым последствиям

Фото: Spc. Ashley Xie/Keystone Press Agency/Global Look Press

Появление на Украине японских Patriot, произведенных по лицензии США, может привести к тяжелым последствиям в отношениях между Токио и Москвой, заявил назначенный на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Японии Николай Ноздрев. По его словам, которые приводит РИА Новости, при таком развитии событий с российской стороны последуют ответные шаги.

В ситуации с поставками Patriot очевидно, что все эти решения принимались очень быстро <...>. И фактически это решение позволяет американцам в некотором смысле взять под свой собственный контроль <...> вооружения и распоряжаться ими по своему собственному усмотрению, — заявил Ноздрев.

Он отметил, что администрация японского премьер-министра Фумио Кисиды держит курс на ремилитаризацию страны и либерализацию экспорта вооружений. Перед правительством стоит задача создать наиболее благоприятные условия для военно-технического сотрудничества с союзниками и удовлетворить ожидания США, добавил дипломат.

Ранее исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД РФ Сергей Жесткий заявил, что фундамент взаимовыгодных отношений между Россией и Японией практически разрушен. Он также отметил, что Токио ждут последствия в случае поставок в США ракет для ЗРК Patriot, которые могут оказаться на Украине.