В российской разведке намекнули на тяжелое будущее Украины Нарышкин: Украину ждет печальная судьба при нынешней власти

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Украину ждет печальная судьба при власти президента Владимира Зеленского, сказал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале. По словам Нарышкина, Россия в свою очередь не намерена отказываться от собственных планов.

Представляется, что судьба Украины в том виде, в котором сейчас государство существует, при режиме, который правит Украиной, — очень печальная. Россия на полпути, в философском смысле этого слова, не остановится, — считает Нарышкин.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин ранее заявил, что Зеленского ожидает судьба нацистских преступников, осужденных в Нюрнберге. Он призвал западные страны задуматься о последствиях поддержки Киева. По словам Володина, Россия делает все возможное для того, чтобы украинский конфликт не разрастался, а Запад при этом продолжает снабжать ВСУ оружием и боеприпасами.

Ранее глава Министерства обороны Великобритании Грант Шэппс предположил, что наступивший 2024 год определит судьбу Украины. Министр отметил, что почти половина населения планеты будет участвовать в выборах, поэтому этот год станет самым великим для демократии за всю историю. Он также добавил, что Лондон продолжит оказывать поддержку Киеву, поскольку украинский конфликт является экзистенциальным для Британии.