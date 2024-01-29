Патрушев раскрыл, что устроит НАТО после «горячей фазы» на Украине Патрушев: Запад продолжит прокси-войну против РФ после «горячей фазы» на Украине

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Прокси-война против России продолжится после преодоления «горячей фазы» украинского конфликта, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает РИА Новости. Он отметил, что США и их союзники по НАТО руками Киева бросают вызов российскому народу и государству.

США, НАТО и их сателлиты руками киевского нацистского режима и различного рода наемников ведут прокси-войну против нашего народа и государства, которую англосаксонский мир не прекратит, — заявил Патрушев.

В ходе совещания по подготовке инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете он напомнил, что 27 января исполнилось 80 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда и заверил, что сегодня страна продолжает отдавать дань памяти тысячам ленинградцев, которые встали на защиту города от фашистского режима.

Ранее издание The Washington Post опубликовало слова секретаря комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки полковника Службы безопасности Украины Романа Костенко, который заявил, что страна в 2024 году, вероятно, получит меньше помощи от Запада, чем в прошлом году.