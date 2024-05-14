В России предостерегли страны Центральной Азии от сотрудничества с Западом Галузин: политика США и НАТО в Центральной Азии грозит цветной революцией

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Михаил Галузин

Политика США и их союзников по НАТО грозит опасностью цветных революций для Центральной Азии, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин на открытии IV Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, Запад не оставляет попыток переформатировать регион под себя.

США и НАТО стараются вовлекать страны Центральной Азии в так называемые партнерские программы и тренинги, не прекращают заходы относительно совместных учений на территории региона и размещения там своей инфраструктуры, — сказал Галузин.

Дипломат отметил, что Вашингтон и Брюссель ведут нечестную игру, чтобы получить доступ к ресурсам региона и взять под контроль проходящие через него транспортные узлы. Галузин подчеркнул, что по достижении этих целей правительства стран Центральной Азии с высокой долей вероятности перестанут быть попутчиками для Запада.

В то же время Россия была и остается союзником государств региона, заявил замглавы МИД. Он указал на готовность Москвы твердо отстаивать суверенное право центральноазиатских стран на самостоятельное развитие.

Галузин также отмечал, что Россия и партнеры из Центральной Азии работают над тем, чтобы сфера миграции не имела лазеек для проникновения в страну террористической идеологии. Он подчеркнул, что в Москве твердо исходят из того, что у терроризма и экстремизма нет религии и национальности.