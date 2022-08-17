В России предолжили ввести упрощенный учет прибывших из Донбасса и Украины Москалькова: МВД необходимо упростить учет прибывших граждан из Донбасса и Украины

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

МВД России необходимо упростить процедуру постановки на миграционный учет прибывших граждан из Донбасса и Украины, с таким предложением выступила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова в Telegram. Она отметила, что уже отправила запрос со своим предложениями в министерство. Омбудсмен предлагает разрешить гражданам самостоятельно сообщать о своем месте пребывания и минимизировать случаи привлечения их к административной ответственности за нарушение данных правил.

Мной было направлено обращение Министру внутренних дел России, с просьбой рассмотреть предложение о введении упрощенного порядка постановки на миграционный учет, разрешении прибывшим гражданам самостоятельно подавать уведомление о месте пребывания, а также минимизации случаев привлечения их к административной ответственности за нарушение данных правил, — написала она.

Ранее источник в силовых структурах сообщил, что число беженцев, прибывших в Россию из Донбасса и с Украины на начало лета, превысило 1,5 млн, включая свыше 247 тысяч детей. По его словам, большинство прибывших — граждане ДНР и ЛНР.

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев предложил выдать бесплатные сим-карты лицам, перемещенным с территории Украины, из ДНР и ЛНР, а также организовать к 1 сентября единовременную выплату всем семьям беженцев с детьми-школьниками.