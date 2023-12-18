В России предложили Зеленскому «план Г» Депутат Шеремет: Киев может исполнить «план Г», если не получит помощь от Запада

Фото: Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Власти Украины в случае прекращения финансовой поддержки со стороны Запада могут приступить к реализации «плана Г», заявил депутат Государственной думы Михаил Шеремет. По его словам, которые передает РИА Новости, этот сценарий означает для президента Владимира Зеленского «грести из Украины и оставить в покое украинский народ».

Я бы посоветовал киевским властям сразу переходить к «плану Г», так как их план «Б» заведомо провальный. Никаких внутренних резервов и запасов у обанкротившегося государства Украина нет, — высказался Шеремет.

Депутат считает, что режим Зеленского может только грабить народ Украины и продавать Западу национальное богатство страны. В этом случае «план Г», по мнению Шеремета, станет наиболее оптимальным для украинского лидера и благоприятным для населения.

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко ранее заявил, что Киев перейдет к плану Б в случае отсутствия западного финансирования в первые дни 2024 года. По его словам, при таком раскладе властям Украины придется обратиться к внутренним заимствованиям. При этом Устенко не сомневается, что деньги от иностранных спонсоров дойдут до Киева.